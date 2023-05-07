Рогов раскрыл детали атаки ВСУ на Крым Рогов: ВСУ вели ракетную атаку на Крым из подконтрольной им части Запорожья

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Вооруженные силы Украины запустили две баллистические ракеты ОТРК «Гром-2» в сторону Крыма 6 мая из подконтрольной им части города Запорожья, сообщил РИА Новости председатель регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, оперативно-тактический ракетный комплекс постоянно прячут на промышленных предприятиях города.

Атака на Крым осуществлялась из города Запорожье. Туда ранее был переброшен и размещен ОТРК «Гром-2». Его постоянно прячут на промышленных предприятиях города, перевозя из одного цеха в другой, — сказал Рогов.

Он добавил, что рано или поздно российские силы вычислят местонахождение установки и туда «прилетит вежливая ракета».

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили в небе над полуостровом баллистическую ракету украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2». По его словам, никто не пострадал, разрушений также нет.

Советник главы Крыма Олег Крючков, в свою очередь, сообщил, что над Крымом были сбиты две баллистические ракеты ОТРК «Гром-2».