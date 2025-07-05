Удар ВСУ затронул 20 тысяч жителей Запорожской области Балицкий: в Запорожской области 20 тысяч человек оказались без электричества

На территории Запорожской области 20 тысяч потребителей в северо-западной части области остались без электроснабжения, заявил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, украинские войска осуществили атаку на ряд объектов энергосистемы.

ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области. Повреждения получили несколько объектов. Без электроснабжения более 20 тысяч абонентов в северо-западной части области, — написал руководитель региона.

По словам губернатора, аварийные бригады энергетиков были переведены на усиленный режим работы для ликвидации последствий атаки. Балицкий также предупредил о сохраняющейся угрозе новых ударов по энергетической инфраструктуре области.

Ранее на Запорожской атомной электростанции произошло полное отключение от внешних источников электроснабжения. Причиной стала авария на высоковольтной линии «Днепровская» напряжением 750 киловольт. При этом все системы станции функционируют в штатном режиме, энергоснабжение осуществляется за счет резервных генераторных установок.