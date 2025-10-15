Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 11:28

Режим ракетной опасности объявили в приграничье

В Белгородской области ввели режим ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среду, 15 октября, на территории Белгородской области объявили режим ракетной опасности, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он призвал местных жителей спуститься в подвалы. На данный момент действие режима уже отменили.

Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал Гладков.

Ранее на территории Челябинской области впервые ввели режим беспилотной опасности. Жителям также напомнили, что телефон для связи с экстренными службами 112. Информацию подтвердили в Министерстве общественной безопасности региона. По данным ведомства, существует вероятность падения дронов.

Между тем в Свердловской области объявили режим реагирования на возможную атаку БПЛА. Чиновники предупредили, что из-за этого возможны ограничения в работе мобильного интернета.

До этого сообщалось, что силы ПВО в ночь на 15 октября сбили почти 60 беспилотников ВСУ в небе над Россией. По информации Минобороны РФ, атаке с воздуха подверглись восемь регионов страны и акватория Черного моря.

