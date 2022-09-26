Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 2 октября

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Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 2 октября, сообщается на сайте ведомства. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что общий пассажиропоток авиакомпаний за период с января по август 2022 года снизился на 12%, а аэропорт Домодедово потерял почти пятую часть пассажиров за восемь месяцев этого года. Эксперты отмечают снижение пассажиропотока с уходом крупных перевозчиков из Домодедово а аэропорт Шереметьево, который больше всех пострадал в пандемию.

Между тем российские власти намерены обсудить возможность использования гражданской авиацией части воздушного пространства на юге страны, закрытого с 24 февраля. В случае положительного решения может быть сокращено время перелетов в аэропорты Сочи и Турции.