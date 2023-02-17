Раскрыты подробности о погибших при крушении вертолета на Сахалине

Фото: info65mchs/t.me

Пассажирами упавшего на Сахалине вертолета Robinson были родители четырехлетнего мальчика из Хабаровска, сообщает Telegram-канал «112». В результате катастрофы мать погибла, а отца доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

По данными канала, родители решили не брать сына на авиапрогулку и оставили под присмотром няни в гостинице.

«112» сообщает, что второй жертвой авиакатастрофы стал пилот Robinson. Погибшие скончались до приезда спасателей.

17 февраля вертолет исчез с радаров на северо-востоке от горы Красной в Сахалинской области. Перед исчезновением на его борту сработал аварийный маяк. Позже стало известно, что вертолет потерпел крушение у пика Чехова.

Ранее в районе мыса Ламанон на Сахалине пропали три экстремала, уехавшие на снегоходах. Их начали искать вечером 11 февраля и разыскивали всю ночь.

В группе были отец и сын, которые шесть лет назад они уже оказывались в подобной ситуации. В 2017 году мужчина и ребенок во время метели уехали на снегоходе и несколько дней прожили в зимовье.