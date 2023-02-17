В Сахалинской области с радаров пропал вертолет Вертолет Robinson пропал с радаров в Сахалинской области

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Вертолет Robinson исчез с радаров на северо-востоке от горы Красная в Сахалинской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. У летательного аппарата перед исчезновением сработал аварийный маяк. На борту судна находились три человека.

Северо-восточнее горы Красная с радаров пропал вертолет Robinson. В настоящее время направляются силы для его поиска. У пропавшего вертолета сработал аварийный маяк, — сказал собеседник агентства.

По информации Telegram-канала «112», на поиски судна вылетел самолет Ан-26 и вертолет Robinson 44 той же модели, что и пропавший.

В январе во Внуково разбился вертолет Mи-8. На борту находились только члены экипажа. Вертолет принадлежал специальному летному отряду «Россия». Судно не успело оторваться от земли — его в буквальном смысле раскрутило перед взлетом.

9 января в Заполярном районе Ненецкого автономного округа (НАО) потерпел крушение самолет Ан-2. Предполагается, что причиной аварии стало обледенение воздушного судна. На борту самолета находились двое членов экипажа и 10 пассажиров. Два человека погибли.