Стало известно, кто находился в поврежденном во Внуково вертолете РИА Новости: в поврежденном во Внуково вертолете Ми-8 находились только члены экипажа

В потерпевшем крушение в столичном аэропорту Внуково вертолете Ми-8 не было пассажиров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. По его словам, на борту находились только члены экипажа.

Кроме членов экипажа в кабине вертолета никого не было, — сказал собеседник агентства.

Информацию о крушении вертолета Ми-8 во Внуково ранее подтвердила пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова. По ее словам, судно получило повреждения рулевого винта. Она уточнила, что пострадавших при аварии нет.

При этом по данным источника «Интерфакса», в результате аварии есть пострадавшие. Как рассказали ТАСС в экстренных службах, само судно принадлежит специальному летному отряду «Россия». Telegram-канал SHOT со ссылкой на Управление делами президента РФ сообщил, что вертолет не успел оторваться от земли — его в буквальном смысле раскрутило перед взлетом. По данным Baza, сейчас на месте работают спасатели, сам вертолет был отбуксирован на стоянку.

9 января в Заполярном районе Ненецкого автономного округа (НАО) потерпел крушение самолет Ан-2. Предполагается, что причиной аварии стало обледенение воздушного судна. На борту самолета находились двое членов экипажа и 10 пассажиров. Два человека погибли.