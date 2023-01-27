Baza: во Внуково разбился вертолет Ми-8

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Telegram-канал Baza сообщает, что в столичном аэропорту Внуково потерпел крушение вертолет Ми-8. В публикации говорится, что он задел лопастями землю при посадке, это и привело к крушению. Информацию о повреждении винта подтвердил также источник ТАСС в экстренных службах. По данным источника «Интерфакса», в результате аварии есть пострадавшие. Официально эта информация пока не комментировалась.

Вертолет Ми-8 при посадке во Внуково зацепил лопастями землю и получил повреждения. По предварительным данным, есть пострадавшие, — рассказал собеседник «Интерфакса».

При этом источник ТАСС заявил, что пострадавших при крушении нет, а само судно принадлежит специальному летному отряду «Россия». Telegram-канал SHOT со ссылкой на Управление делами президента РФ сообщил, что вертолет не успел оторваться от земли — его в буквальном смысле раскрутило перед взлетом. По данным Baza, сейчас на месте работают спасатели, сам вертолет буксируют на стоянку.

9 января в Заполярном районе Ненецкого автономного округа (НАО) потерпел крушение самолет Ан-2. Предполагается, что причиной аварии стало обледенение воздушного судна. На борту самолета находились двое членов экипажа и 10 пассажиров. Два человека погибли.