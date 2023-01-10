В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ан-2 Двое пострадавших при крушении самолета Ан-2 находятся в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое пострадавших при крушении самолета Ан-2 в Заполярном районе Ненецкого автономного округа (НАО) находятся в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом, сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу Минздрава РФ. Среди потерпевших также есть дети, они получили незначительные травмы.

По оперативным данным, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней, еще трое, в том числе двое детей, — легкой степени тяжести, — заявили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что пострадавшие при жесткой посадке самолета находятся в амбулатории поселка Каратайка, куда из Нарьян-Мара вылетели два вертолета санитарной авиации. Будет приниматься решение об эвакуации пострадавших в окружную больницу.

Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко, — добавили в министерстве.

Самолет Ан-2 потерпел крушение в НАО накануне. Предполагается, что причиной аварии стало обледенение воздушного судна. На борту самолета находились двое членов экипажа и 10 пассажиров. Два человека погибли.

В Ненецком автономном округе 10 января объявили днем траура по жертвам крушения самолета. Глава региона Юрий Бездудный заявил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.