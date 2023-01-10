В НАО объявили траур по погибшим при крушении Ан-2

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ненецком автономном округе (НАО) 10 января объявили днем траура по погибшим в результате крушения самолета Ан-2, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Бездудный. Он добавил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

Трагедия, которая случилась с самолетом Ан-2, болью отозвалась в сердце каждого жителя нашего округа. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Округ не оставит их в беде и окажет всю необходимую помощь. В память о погибших сегодняшний день в Ненецком автономном округе объявляю днем траура, — написал губернатор.

Самолет Ан-2 потерпел крушение в НАО накануне. Предполагается, что причиной аварии стало обледенение воздушного судна. На борту самолета находились двое членов экипажа и 10 пассажиров. Два человека погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в амбулаторию поселка Каратайка. Состояние пятерых из них медики оценили как тяжелое.