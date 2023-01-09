Раскрыты подробности о состоянии пострадавших при крушении Ан-2 в НАО Пятеро пострадавших при крушении самолета Ан-2 в НАО находятся в тяжелом состоянии

Фото: Андрей Сорокин/ТАСС

Самолет Ан-2

Состояние пятерых пострадавших при жесткой посадке легкого самолета Ан-2 рядом с поселком Каратайка в НАО оценивается как тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона. По данным спикера агентства, всех пассажиров доставили в поселковую амбулаторию. Врачи развернули телемедицинскую стойку. Проходят консультации с медиками из Нарьян-Мара.

Развернута телемедицинская стойка, организованы консультации с врачами из Нарьян-Мара, — сообщила собеседница агентства.

О крушении пассажирского самолета Ан-2, следующего по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар, стало известно ранее, 9 января. Позже в МЧС РФ сообщили, что в результате происшествия погибли двое человек.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска в Усть-Кут, сломал крыло и переднюю опору шасси в результате жесткой посадки. Четверо членов экипажа и 44 пассажира не пострадали. Согласно расшифровке переговоров пилотов, авария произошла из-за ошибки пилотов, которые посадили воздушное судно только со второй попытки.