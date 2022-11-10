Стала известна причина аварии самолета, сломавшего крыло в Усть-Куте Babr Mash: летевший из Иркутска в Усть-Кут самолет сломал крыло при посадке из-за ошибки пилотов

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Самолет российской авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска в Усть-Кут, сломал крыло при посадке из-за ошибки пилотов, сообщил Telegram-канал Babr Mash после расшифровки переговоров. Авария произошла в августе этого года: после жесткой посадки у самолета сломались крыло и передняя опора шасси. 44 пассажира и четыре члена экипажа не пострадали.

Ан-24 летел из Иркутска. Погода оставляла желать лучшего: сильный ветер, ливень, дымка и облачность. Судя по разговору летчиков, воздушное судно они пытались посадить два раза: в первый опустились слишком низко (на 60 метров при допустимых 110), во второй — зацепились левой частью за землю, выкатившись за обочину полосы, — указано в сообщении.

17 августа самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

2 ноября у самолета лопнуло пневматическое шасси при посадке в аэропорту Иркутска. Там отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Самолет А-320 принадлежал «Уральским авиалиниям», у судна лопнули четыре колеса. Отмечается, что на борту находились 70 пассажиров и пять членов экипажа.