У самолета лопнули шасси при посадке в аэропорту Иркутска

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У самолета лопнули пневматические шасси при посадке в аэропорту Иркутска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Там отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. На борту воздушного судна находились 77 человек.

Произошло разрушение пневматических шасси у самолета при посадке. По предварительным данным, самолет выполнял рейс из Душанбе в Иркутск, на борту были 77 человек. Никто не пострадал, — заявил собеседник агентство.

По информации агентства, сотрудники прокуратуры выясняют причины произошедшего. Организована проверка.

Telegram-канал Baza сообщает, что самолет А-320 с дырявыми шасси принадлежит «Уральским авиалиниям». По информации канала, у судна лопнули четыре колеса. В источнике утверждают, что на борту находилось 70 пассажиров и пять членов экипажа. Из-за того, что самолет не может сдвинуться с места, другое судно уже в течение полутора часа кружит над аэропортом.

17 августа самолет Ан-24 с поврежденным крылом совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут в Иркутской области. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, у самолета подломилась передняя стойка шасси и повредилось крыло. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.