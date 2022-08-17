В Иркутской области пилоты посадили самолет с оторванным крылом

Фото: пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России

Ан-24 с поврежденным крылом совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут в Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Самолет, летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, у него подломилась передняя стойка шасси и повредилось крыло.

17 августа 2022 года около 10:00 (05:00 мск) в аэропорту Усть-Кут Иркутской области при заходе на посадку воздушное судно Ан-24 задело левым крылом поверхность земли. На борту самолета находилось четыре члена экипажа и 40 пассажиров, — говорится в сообщении.

Посадка прошла благополучно, в результате никто не пострадал. Проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее самолет, летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, был вынужден совершить экстренную посадку в Красноярске. Сообщалось, что одному из пассажиров на борту стало плохо. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Емельяново. Еще в воздухе сотрудники «Аэрофлота», которому принадлежит лайнер, пытались оказать пассажиру необходимую помощь, но потом было принято решение совершить экстренную посадку, чтобы передать пострадавшего медикам.