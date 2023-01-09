Спасатели эвакуировали пассажиров потерпевшего крушение в НАО Ан-2

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Пассажиры самолета Ан-2, потерпевшего крушение в Ненецком автономном округе (НАО), эвакуированы с места происшествия, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС. По предварительным данным, причиной аварии стало обледенение воздушного судна.

Эвакуация завершена. Все находившиеся на борту перевезены в поселок Каратайка, — сообщили в ведомстве.

Ан-2 выполнял рейс Нарьян-Мар —Каратайка — Варандей и потерпел крушение в 10 км от поселка Каратайка. На его борту находились два члена экипажа и 10 пассажиров, включая двух детей.

По данным РИА Новости, пятерых пострадавших доставили в медпункт поселка Каратайка. Согласно последним данным, жертвами аварии стали два человека. Их гибель подтвердили в региональном управлении СКР.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска в Усть-Кут, сломал крыло и переднюю опору шасси в результате жесткой посадки. Четверо членов экипажа и 44 пассажира не пострадали. Согласно расшифровке переговоров пилотов, авария произошла из-за ошибки летчиков, которые посадили воздушное судно только со второй попытки.