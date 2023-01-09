Два человека погибли при крушении Ан-2 в Ненецком автономном округе

Фото: МЧС РФ/РИА Новости

В Ненецком автономном округе потерпел крушение Ан-2 с пассажирами, сообщили NEWS.ru в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, авария произошла из-за обледенения летательного средства. По предварительной информации, в результате падения самолета погибли два человека. На месте ЧП работают оперативные службы.

Ан-2 с пассажирами совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. По предварительным данным, ЧП произошло из-за обледенения самолета, погибли двое граждан. На место происшествия вылетели специалисты для установления всех обстоятельств произошедшего, — рассказали в МЧС.

В мае 2022 года в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что частный легкомоторный самолет потерпел крушение в Красноярском крае. Воздушное судно выполняло несогласованный рейс. В ведомстве отметили, что в результате происшествия один человек погиб, один получил травмы.

В декабре прошлого года в десяти километрах от населенного пункта Алексеевка в Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31. Экипаж самолета успел катапультироваться.

В Минобороны подтвердили факт крушения и отметили, что ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета. Истребитель разбился из-за технической неисправности.