В Приморье потерпел крушение МиГ-31

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение на территории Приморского края. О происшествии сообщили представители региональных экстренных служб. Отмечается, что экипаж истребителя успел катапультироваться. В Министерстве обороны подтвердили факт крушения и отметили, что это произошло во время учебно-тренировочного полета, передает РИА Новости. Ведомство отмечает, что ЧП, по предварительным данным, могло произойти из-за технической неисправности.

В десяти километрах от населенного пункта Алексеевка в лесной массив упал истребитель-перехватчик МиГ-31, — рассказали в ведомстве.

По данным от региональных экстренных служб, к жертвам и разрушениям произошедшее не привело. Специалисты выясняют состояние команды после катапультирования. Спасатели уже отправились на поиски самолета.

Ранее частный вертолет потерпел крушение под Тверью. Об этом писали журналисты со ссылкой на информацию единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). По предварительным данным, погибли два человека.

Имеющиеся сведения говорят о том, что на борту находились пилот и пассажир.