Упавший в Красноярском крае частный самолёт выполнял несогласованный рейс

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Частный легкомоторный самолёт, который потерпел крушение в Красноярском крае, выполнял несогласованный рейс, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб, один получил травмы. Обстоятельства и причины авиакатастрофы сейчас выясняются.

Около 16:00 местного времени легкомоторное воздушное судно Cessna 182 при выполнении частного полёта без диспетчерского сопровождения совершило жёсткую посадку в Манском районе, — говорится в сообщении.

Красноярская транспортная прокурора организовала проверку по факту случившегося, на место происшествия выехал представитель ведомства.

Частный легкомоторный самолёт упал в Манском районе Красноярского края в 13:30 1 мая. По предварительной информации, на земле разрушений и пострадавших нет.