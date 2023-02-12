На Сахалине нашли пропавших экстремалов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три экстремала, пропавшие 11 февраля в районе мыса Ламанон на Сахалине, найдены, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности мэра Углегорска Федора Филина. По словам чиновника, помощь врачей местным жителям не потребовалась.

Люди живы и здоровы. Помощь медиков им не понадобилась, — сказал Филин.

Экстремалов, уехавших на двух снегоходах и пропавших, начали искать вечером 11 февраля и разыскивали всю ночь. К поискам привлекли волонтеров, сотрудников муниципального ГО и ЧС, а также команду спасателей.

Агентство уточняет, что в группе были отец и сын. Шесть лет назад они уже оказывались в подобной ситуации. В 2017 году мужчина и ребенок во время метели уехали на снегоходе и несколько дней прожили в зимовье.

Ранее стало известно, что к поискам пропавших подключили вертолет. По словам очевидцев, следы группы прерывались в районе обрыва. Особую тревогу Федора Филинам вызывал тот факт, что пропал 15-летний подросток.