Работу крымского интернет-провайдера частично восстановили после кибератаки В Крыму частично восстановлена работа интернет-провайдера «Миранда-медиа»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа компаний «Миранда-медиа», которая действует в Крыму, смогла возобновить работу сервисов для силовых структур, госорганизаций, социально значимых объектов и частично восстановить оказание услуг для физлиц после сбоя в связи с кибератакой, говорится в Telegram-канале оператора цифровых услуг.

По информации властей республики, массовой внешней кибератаке подверглись местные интернет-провайдеры. В результате зафиксировали временную недоступность услуг «Миранда-медиа», «МирТелекома» и «Крымтелекома».

По данным на 19:55 27 октября сеть и сервисы группы компаний «Миранда-медиа»: «Миранда-медиа», «МирТелеком», «Крымтелеком» восстановлены на 80%. В первую очередь возобновлены сервисы для силовых ведомств, государственных организаций и социально значимых объектов. Услуги и сервисы для физических лиц уже частично восстановлены: мобильная передача данных, голосовое общение, услуги «Интернет» для клиентов трех компаний «МирТелеком», «Крымтелеком» и «Миранда-медиа», — отмечается в публикации.

Оператор считает, что киберпреступники заранее тщательно спланировали DDoS-атаку. «Миранда-медиа» оказывает цифровые услуги на территории Крыма и Севастополя.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что местные провайдеры интернет-связи подверглись масштабной кибератаке. Он предупредил, что в связи с этим некоторые сервисы могут быть недоступны. Специалисты занимаются отражением кибератаки и восстановлением стабильной связи.