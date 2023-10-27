В Крыму зафиксирована масштабная кибератака на провайдеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крымские провайдеры интернет-связи подверглись масштабной кибератаке, заявил в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков. Он предупредил, что в связи с атакой некоторые сервисы могут быть недоступны. В настоящее время специалисты занимаются отражением кибератаки и восстановлением стабильной связи.

Фиксируем массовую внешнюю кибератаку на крымских провайдеров интернета. Возможны перебои в работе ряда сервисов, — говорится в сообщении Крючкова.

Ранее хакерской атаке подверглись базы данных пассажиров российских авиационных компаний. Предполагается, что злоумышленники работали с территории Украины. Во взломанных базах данных содержатся свыше 664 млн записей с личной информацией пассажиров, номерами рейсов, авиамаршрутами, тарифами и другой информацией. Сами хакеры подчеркивают, что они не намерены выкладывать полученные данные в открытый доступ.

Министерство иностранных дел России заявило, что объекты критической инфраструктуры РФ регулярно подвергаются хакерским атакам. По данным ведомства, они отражаются ежедневно. Замминистра иностранных дел Евгений Иванов подчеркнул, что хакерские атаки стали серьезным вызовом для обеспечения глобальной информационной безопасности.