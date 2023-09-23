Хакеры взломали базу данных пассажиров российских авиакомпаний

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Хакеры, предположительно действующие в интересах Украины, получили доступ к базам данных пассажиров российской компании «Сирена-Трэвел», сообщает издание «Важные истории» (внесено Минюстом в список СМИ-иноагентов, его учредитель находится в списке нежелательных организаций) со ссылкой на Telegram-канал хакерского сообщества KibOrg. По имеющимся данным, файлы содержат информацию о пассажирах авиакомпаний и их страховках за период с 2007 по 2023 годы.

Сообщается, что в двух взломанных базах содержится порядка 664,6 млн записей личными данными пассажиров, номерами рейсов, маршрутами, тарифами и другой информацией. При этом источники издания в хакерской группе утверждают, что эти данные не планируется выкладывать в открытый доступ. Вместо этого хакеры не исключают вариант передачи базы Вооруженным силам Украины, продажи данных за деньги и передачи сведений журналистам-расследователям.

В июле секретарь Совбеза безопасности России Николай Патрушев сообщал, что кибератаки на Россию «под украинским флагом» планируют и осуществляют США. Они касаются критической информационной структуры. По его словам, нередко к таким атакам привлекаются украинские хакеры, основными целями являются финансовая система России, транспортные и энергетические сети, а также сайты госуслуг.

Также сообщалось, что шестнадцать пророссийских хакерских групп провели масштабную операцию против пособников атак Украины на РФ. В частности, они вывели из строя 127 информационных ресурсов Польши и Прибалтийских стран. Среди взломанных ресурсов оказалась база данных МВД Латвии, после чего в Сеть попали сведения о сотрудниках ведомства, переписки и финансовые документы. Кроме того, была нарушена работа системы мобильного банкинга, парализованы каналы обмена служебными сообщениями государственных органов.