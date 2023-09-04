Пророссийские хакеры провели операцию против пособников атак Украины на РФ Пророссийские хакеры взломали 127 прибалтийских и польских баз данных

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Шестнадцать пророссийских хакерских групп провели масштабную операцию против пособников атак Украины на РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление хакеров. В частности, вывели из строя 127 информационных ресурсов Польши и Прибалтийских стран.

Мы бьем за Псков, Крым и Донбасс, — говорится в заявлении.

Отмечается, что среди взломанных ресурсов оказалась база данных МВД Латвии, после чего в Сеть попали сведения о сотрудниках ведомства, переписки и финансовые документы. Кроме того, была нарушена работа системы мобильного банкинга, парализованы каналы обмена служебными сообщениями государственных органов.

Ранее хакеры опубликовали в Сети секретные данные о военных и разведывательных объектах Великобритании. Так, в открытом доступе оказались документы, при помощи которых можно проникнуть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, а также в лабораторию химического оружия Porton Down.

Материалы могли быть выложены хакерской группой LockBit, которую связывают с РФ. Они взломали базу данных Zaun, фирмы, которая производит ограждения для объектов максимальной безопасности. Помимо упомянутых данных хакеры получили сведения о тюрьмах строгого режима и важном для киберзащиты Британии военном объекте. Несколько граждан России были задержаны в Америке и Канаде по обвинению в киберрейдах.