В Совбезе рассказали, кто стоит за кибератаками на Россию Патрушев: США планируют кибератаки на Россию «под украинским флагом»

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Николай Патрушев

США планируют и осуществляют кибератаки на критическую информационную структуру России, передает «Российская газета» слова секретаря Совбеза Безопасности РФ Николая Патрушева. Как он заявил на встрече в Йоханнесбурге (ЮАР) с коллегами из БРИКС и еще семи стран, американские хакеры действуют «под украинским флагом».

Киберкомандование Пентагона, Агентство по национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине осуществляют планирование и направляют информационные атаки под украинским флагом на критическую информационную инфраструктуру нашей страны, — сказал Патрушев.

По словам Патрушева, нередко к таким атакам привлекаются украинские хакеры, основными целями являются финансовая система России, транспортные и энергетические сети, а также сайты госуслуг.

Секретарь СБ РФ также обвинил США в использовании монополии на регулирование интернет-пространства в личных целях. По его словам, таким образом Вашингтон продвигает собственные неоколониальные притязания. Именно поэтому необходимо стремиться к интернационализации управления Сетью, добавил Патрушев.

6 июля в РЖД заявили о повторных атаках хакеров на сайт и мобильное приложение. При этом в компании отметили, что физические кассы на железнодорожных вокзалах продолжили работать в прежнем режиме. Специалисты по кибербезопасности занялись устранением проблемы.