Хакеры продолжили атаковать «Российские железные дороги» В РЖД заявили о повторных атаках хакеров на сайт и мобильное приложение

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Хакеры второй день продолжают атаковать сервисы «Российских железных дорог» (РЖД), заявила в Telegram пресс-служба компании. В РЖД предупредили пользователей услуг компании, что сайт и мобильное приложение могут работать с перебоями.

Сегодня наш сайт и мобильное приложение продолжают испытывать на себе множественные атаки с постоянно изменяющимся вектором и инструментами. Их источники рассредоточены по всему миру. В связи с этим онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны, — говорится в сообщении РЖД.

При этом в компании отметили, что физические кассы на железнодорожных вокзалах продолжают работать в прежнем режиме. Специалисты по кибербезопасности работают над устранением проблемы.

Накануне сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке. В компании пообещали наладить работу сервисов как можно быстрее.

В начале июня советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о взломе ряда крымских телеоператоров, сигнал отключали. Он уточнял, что эфирное телевидение работало в обычном режиме. Однако очевидцы рассказали, что вещание прервалось у телеканалов «Пятница» и «Россия».