Хакеры атаковали сайт и мобильное приложение РЖД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке, сообщает компания в своем Telegram-канале. В сообщении отмечается, что работу сервисов стараются наладить как можно быстрее.

Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что кассы на станциях и вокзалах работают в штатном режиме. В РЖД сообщили, что продажа билетов осуществляется в обычном формате.

В начале июня советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о взломе ряда крымских телеоператоров, сигнал отключали. Он уточнял, что эфирное телевидение работало в обычном режиме. Однако очевидцы рассказали, что вещание прервалось у телеканалов «Пятница» и «Россия».

В марте в Москве вещание телеканалов прервалось сообщением о воздушной тревоге. В эфире транслировался ролик об ударе, а позже последовали рекомендации спрятаться в укрытия и использовать противогазы. В МЧС позднее сообщили, что произошел взлом серверов, а сообщения о тревоге были ложными.