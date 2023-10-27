В Крыму может пропасть интернет 27 октября: что происходит, у кого сбои Стали известны подробности кибератаки на Крым 27 октября

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В Крыму зафиксирована массовая внешняя кибератака на местных провайдеров интернета, возможны перебои ряда сервисов, заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков. Что об этом нужно знать?

Кибератака на Крым 27 октября 2023 года

По информации властей Крыма, массовой внешней кибератаке подверглись местные интернет-провайдеры. В частности, речь об операторах цифровых услуг «Миранда-Медиа» и «КРЭЛКОМ». Представители «КРЭЛКОМ» отметили, что атаки на их ресурсы начались еще накануне утром — сейчас под ударом более 2,5 тыс IP-адресов сети.

В результате этого зафиксирована временная недоступность услуг «Миранда-Медиа», «Крымтелекома» и «МирТелекома». Все технические и IT-службы компании переведены в режим повышенной готовности. Предпринимаются все необходимые меры по восстановлению работоспособности сети, которая временами пропадает. В «КРЭЛКОМ» заявляют, что сеть работает стабильно и просадок у пользователей нет.

Предыдущая кибератака на Крым была 22 сентября. В регионе тогда зафиксировало перебои в работе интернета из-за кибератаки на провайдеров. Все службы работали над устранением угрозы, заявил Олег Крючков.

Как в России хотят бороться с кибератаками

В декабре 2023 года в стране вступят в силу новые правила работы хостинг-провайдеров. Все представители сферы войдут в единый реестр, будут идентифицировать клиентов и плотно взаимодействовать с силовыми структурами для защиты российского сегмента сети. Таким образом хостинг-провайдеры будут обязаны внедрять систему, помогающую ФСБ в защите от кибератак, и в короткие сроки передавать информацию о вредоносном трафике, который исходит от ресурсов их клиентов.

Хостеры считают, что, с одной стороны, нововведения усложнят жизнь недобросовестным пользователям, с другой — приведут к укрупнению рынка хостинг-услуг: на фоне принятия правил его малые участники начали обсуждать выкуп их абонентской базы более крупными хостинг-провайдерами, пишет Telegram-канал «Октагон».

Каким новым способом хакеры атакуют россиян

По интернету стали активно распространять вредоносные программы, замаскированные под шахматные сервисы для компьютеров и мобильных устройств — причем подцепить их можно даже в официальных магазинах приложений. Так, только за первый квартал этого года специалисты «Лаборатории» выявили в мире 45 тысяч кибератак, и 15 тысяч из них приходятся на Россию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Цели у хакеров разные. Ничего не подозревающий любитель шахмат после загрузки приложения может, к примеру, получить трояны, рекламное ПО, спам-программы или даже шифровальщика, который заблокирует доступ к файлам на устройстве. Почему же хакеры вдруг заинтересовались шахматами? Все просто. Как объяснили в „Лаборатории“, злоумышленники всегда отслеживают интерес пользователей к спортивным событиям, а шахматы давно и стабильно пользуются популярностью — к тому же сейчас эта индустрия активно цифровизируется», — писал в апреле Telegram-канал Baza.

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