Пятиклассница покончила с собой в подмосковной Лобне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Лобне 11-летняя девочка покончила с собой, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, тело ребенка было найдено на козырьке подъезда многоэтажного дома. Как сообщают авторы, ранее родители не купили ей собаку.

По данным SHOT, девочка собиралась на прогулку с мамой и сказала, что подождет ее в подъезде на четвертом этаже. Позднее ее тело было найдено на козырьке подъезда, сообщает канал. По его данным, полиция проводит проверку, мать пятиклассницы заявила, что у ее дочери не было суицидальных наклонностей.

Ранее сообщалось, что восьмиклассник из города Ирбита Свердловской области покончил с собой после двух неудовлетворительных оценок в день рождения матери. По данным E1.RU, школьник жил на две семьи. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», наказание по которой составляет от восьми до 15 лет лишения свободы.

До этого в рабочем поселке Октябрьский Пермского края полицейским пришлось вскрыть дверь квартиры, в которой девушка пыталась покончить с собой. О происходящем в дежурную часть и МЧС сообщил молодой человек девушки, знавший о ее намерениях. Старший лейтенант Александр Дьяков решил взломать дверь, поскольку девушка не открывала ее и игнорировала звонки.