Под Пермью полицейский спас девушку от суицида МВД: в Пермской области полицейский взломал квартиру, чтобы спасти девушку от самоубийства

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Старший лейтенант Александр Дьяков

В рабочем поселке Октябрьский Пермского края полицейским пришлось вскрыть дверь квартиры, в которой девушка пыталась покончить с собой, передает пресс-служба УМВД региона. О происходящем в дежурную часть и МЧС сообщил молодой человек девушки, знавший о ее намерениях. Старший лейтенант Александр Дьяков решил взломать дверь, поскольку девушка не открывала ее и игнорировала звонки. Межкомнатная дверь также оказалась закрыта.

[Дьяков] разбил рукой стекло на двери, открыл ее и бросился к девушке, которая находилась уже на грани жизни. Осколком стекла оперативник перерезал веревки и спас девушку, — говорится в сообщении пресс-службы.

Позже на место подоспели медики и оказали девушке помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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