Появились подробности о покончившем с собой после двоек школьнике E1.RU: покончивший с собой школьник из Ирбита жил на две семьи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмиклассник из города Ирбита Свердловской области, который покончил с собой после двух неудовлетворительных оценок в день рождения матери, жил на две семьи, пишет издание E1.RU. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», наказание по которой составляет от восьми до 15 лет лишения свободы.

Самоубийство произошло, предварительно, утром 14 марта. 14-летний подросток ушел в школу, однако отпросился и отправился домой уже после третьего урока. Он зашел в дом, но так и не поднялся до квартиры. Школьник оставил матери прощальную записку, где извинился перед ней.

По словам источника издания, мальчик жил то с матерью и отчимом, то с родным отцом. Семья погибшего считается благополучной. Городская и школьная администрации провели совещания из-за случившегося.

Учителя ребенка сообщили, что в тот день мальчик пришел в школу в хорошем настроении, однако после третьего урока внезапно покинул учебное заведение. Сообщается, что из-за попытки добровольно уйти из жизни мальчик получил серьезные травмы, его госпитализировали. Медики боролись за жизнь впавшего в кому школьника, но попытки оказались тщетными.

Ранее в рабочем поселке Октябрьский Пермского края полицейским пришлось вскрыть дверь квартиры, в которой девушка пыталась покончить с собой. О происходящем в дежурную часть и МЧС сообщил молодой человек девушки, знавший о ее намерениях. Старший лейтенант Александр Дьяков решил взломать дверь, поскольку девушка не открывала ее и игнорировала звонки.