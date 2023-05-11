Пьяный водитель из Свердловской области сбил ребенка и влетел в стену дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пьяный водитель сбил ребенка на самокате и врезался в стену дома в Свердловской области, сообщает Telegram-канал SHOT. 11-летний мальчик получил серьезные травмы и впал в кому. Виновника ДТП задержали, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Инцидент произошел вечером 9 мая в городе Волчанске. 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля ехал на высокой скорости по улице Пионерской. Автомобилист не справился с управлением и сбил мальчика, ехавшего на самокате по тротуару. Прибывшая скорая помощь увезла ребенка в реанимацию. По данным SHOT, пострадавший сейчас в коме, его состояние оценивается врачами как тяжелое.

Полицейским водитель заявил, что сел за руль в нетрезвом состоянии, чтобы добраться до магазина и купить еще выпивки.

Канал пишет, что мужчина до сих пор не связался с родственниками пострадавшего и не выразил соболезнования.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде водитель во время парковки автомобиля переехал сидевшего у лужи ребенка. Автомобилист рассказал, что просто не заметил мальчика, мать которого в это время находилась на остановке и разговаривала по телефону. Он отметил, что рядом с местом, где произошло ДТП, находится небольшой пригорок, из-за которого ребенка не было видно. В результате мальчик отделался царапинами и легким шоком.