Водитель переехал сидевшего у лужи ребенка и ушел в магазин В Нижнем Новгороде водитель переехал сидевшего у лужи ребенка и ушел в магазин

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В Сокольском в Нижнем Новгороде водитель во время парковки автомобиля переехал сидевшего у лужи ребенка. Автомобилист рассказал «360», что просто не заметил мальчика, мать которого в это время находилась на остановке и разговаривала по телефону. Он отметил, что рядом с местом, где произошло ДТП, находится небольшой пригорок, из-за которого ребенка не было видно.

Потому что и мама-то не глядела, по телефону разговаривала на остановке. <...> Что удивляет — ладно бы он бежал — сидит на корточках, пригорочек, лужа, не видно было его, никакого обзора. Не было удара, просто я скатился в эту яму, — пояснил водитель.

Он отметил, что в этой ситуации не считает себя виноватым и в момент аварии был трезв. Автомобилист уточнил, что мальчик отделался царапинами и легким шоком.

Мать мальчика пояснила, что действительно находилась во время ДТП на остановке, но ребенок был недалеко от нее. Она рассказала, что побежала к машине и стала бить по капоту, когда поняла, что водитель не останавливается.

Ночью спал плохо, сейчас мы поедем на рентген и там уже выясним, потому что косточки хрупкие, кто его знает. Вчера посмотрели на животе, на правом боку гематома и на руке гематома, ушиб. А что внутри — надо рентген делать. Ушиб и гематомы, переломов нет, слава богу, — рассказала о самочувствии пострадавшего женщина.

По ее словам, водитель вышел из машины и ушел в магазин, а вернулся, когда приехала скорая. Она уточнила, что ребенка пришлось вытаскивать из-под колес автомобиля. Женщина отметила, что автомобилист все время молчал и никак не объяснил произошедшее. Мать пострадавшего мальчика рассчитывает привлечь водителя к уголовной ответственности.

В Бурятии ранее ребенок погиб в результате ДТП с участием пьяного водителя. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 39-летний водитель автомобиля Honda Insight не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина перевернулась. Погиб восьмилетний пассажир.