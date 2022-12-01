Прокуратура Калуги возобновила расследование дела об избиении чихуа-хуа

Фото: epp.genproc.gov

Прокуратура Калужской области не согласилась с закрытием дела об избиении собаки породы чихуа-хуа и направила его на дополнительное расследование, сообщила пресс-служба ведомства. Принятое ранее решение УМВД о прекращении дела признали незаконным и отменили его.

Прокуратура отменила решение о прекращении уголовного дела о жестоком обращении с собакой и направила его на дополнительное расследование. Прокуратура города Калуги проверила законность вынесенного УМВД России по г. Калуге решения прекращения уголовного дела по факту жестокого обращения с собакой (ч. 1 ст. 245 УК РФ), — говорится в сообщении.

В августе 2022 года в магазине «Магнит» на ул. Генерала Попова женщина ударила бутылкой по голове чихуа-хуа, которая находилась на руках у хозяйки. Животному были причинены увечья: у собаки диагностировали черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и повреждение вестибулярного аппарата. По словам хозяйки, ситуация произошла из-за того, что животное почувствовало агрессию покупательницы и зарычало на нее, пытаясь защитить хозяйку.

Позднее стало известно, что против женщины, ударившей чихуа-хуа, возбудили уголовное дело. Расследование было взято на контроль региональной прокуратурой.