Жительница Калуги ударила собаку по голове бутылкой коньяка

Фото: Со страницы Софии Гузовой. Хозяйки собаки

Пожилая жительница Калуги ударила бутылкой коньяка собаку покупательницы в местном продуктовом магазине, сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что женщине не понравилось присутствие животного в магазине.

Пёсель остался жив, но ему становится хуже — диагностировали две трещины в черепе. А живодёрку разыскивает полиция, — сказано в сообщении.

Фото: Со страницы Софии Гузовой. Хозяйки собаки Фото: Со страницы Софии Гузовой. Хозяйки собаки Фото: Со страницы Софии Гузовой. Хозяйки собаки Фото: Со страницы Софии Гузовой. Хозяйки собаки

Ранее стало известно, что 28 июля в центре Грозного из ведомственного автомобиля расстреляли бездомную собаку. Волонтеры были шокированы безнаказанностью служащих, а в правоохранительных органах не прокомментировали ситуацию.

Пострадавшая дворняга по имени Тома, по словам местных жителей, была стерилизована, привита и чипирована. К людям она относилась вполне дружелюбно. За что полицейские расстреляли животное, неясно. На кадрах видно, что собака убежала за угол дома, после чего ее никто не видел.

Еще один инцидент такого рода произошел в деревне Платоновка Тамбовской области: две девушки распяли щенка на доске и вырезали у него сердце куском стекла. Процесс издевательств над животным они сняли на видео и опубликовали в соцсетях. Одна из школьниц, выступавшая оператором, сообщила, что автором идеи была ее подруга Арина, а щенок родился мертвым. В региональном УМВД выясняют обстоятельства инцидента.