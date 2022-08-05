Уголовное дело возбудили против женщины, ударившей чихуахуа бутылкой В Калуге возбудили дело о жестоком обращении с животными после избиения чихуахуа бутылкой

Фото: Из личного архива хозяйки собаки

Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбудили в Калужской области в отношении посетительницы магазина "Магнит", которая ударила собаку чихуахуа бутылкой коньяка по голове. Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона, расследование уголовного дела взято под прокурорский контроль.

Прокуратура города Калуги взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по факту жестокого обращения с собакой (ч.1 ст.245 УК РФ), — сказано в сообщении.

Пожилая жительница Калуги ударила бутылкой коньяка собаку породы чихуахуа в местном продуктовом магазине. Сообщается, что женщине не понравилось присутствие животного в магазине. У собаки диагностировали черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и повреждение вестибулярного аппарата.

Позднее хозяйка пострадавшей собаки рассказала, что ее питомец находится в тяжелом состоянии в столичном стационаре, так как в Калуге не смогли оказать животному необходимую помощь. Хозяйка не исключает, что животное умрет, хотя, по ее словам, собака всего лишь почувствовала агрессию покупательницы и зарычала на нее, пытаясь защитить хозяйку. Она также заявила, что виновницу инцидента найдут и та понесет ответственность по закону.