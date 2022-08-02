Хозяйка пострадавшей в магазине собаки подаст в суд на виновницу инцидента На женщину, ударившую собаку по голове бутылкой коньяка в магазине Калуги, подадут в суд

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

София Гузова, хозяйка собаки, пострадавшей в результате удара по голове бутылкой коньяка в калужском магазине, рассказала в беседе с NEWS.ru, что ее питомец находится в тяжелом состоянии в столичном стационаре. В Калуге не смогли оказать животному необходимую помощь. Собаку должен осмотреть невролог, ей нужно давать обезболивающие средства. Хозяйка не исключает, что животное умрет.

В лучшем случае — перестанет видеть один глаз. В худшем — она скончается. Прогноз сложно дать, — заявила Гузова.

Фото: Со страницы хозяйки собаки

Она также заявила, что виновницу инцидента найдут и та понесет ответственность по закону. Гузова намерена подать заявление в суд о возмещении морального вреда и трат на лечение собаки. Размер компенсации пока неизвестен, так как окончательной стоимости лечения пока нет.

Я планирую получить максимальную компенсацию [от женщины], потому что человек должен осознать, что такое совершать нельзя ни в коем случае. <...> Будем надеяться, что лечение закончится благополучно, — заключила хозяйка собаки.

Фото: Со страницы хозяйки собаки Фото: Со страницы хозяйки собаки Фото: Со страницы хозяйки собаки Фото: Со страницы хозяйки собаки

Ранее пожилая жительница Калуги ударила бутылкой собаку покупательницы в местном продуктовом магазине. Как сообщил Telegram-канал Mash, женщине не понравилось присутствие животного в магазине.

Впоследствии у собаки диагностировали черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и повреждение вестибулярного аппарата.