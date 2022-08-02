Стало известно о состоянии собаки, которую ударили бутылкой коньяка Калужский ветеринар: собака получила переломы костей черепа в результате удара по голове бутылкой коньяка

Фото: Со страницы хозяйки собаки

Калужский ветеринар Ольга Ефошкина прокомментировала NEWS.ru состояние собаки породы чихуахуа, которую пожилая посетительница магазина ударила по голове бутылкой коньяка. По ее словам, у животного диагностировали черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и повреждение вестибулярного аппарата. Однако в итоге состояние собаки удалось стабилизировать с помощью терапии. При выписке животное могло стоять на лапах, передвигаться и ориентироваться в пространстве.

Зафиксировали черепно-мозговую травму, переломы костей черепа в двух местах. <...> Вчера к вечеру состояние было достаточно стабильным, — заявила ветеринар.

Фото: Со страницы хозяйки собаки Фото: Со страницы хозяйки собаки Фото: Со страницы хозяйки собаки Фото: Со страницы хозяйки собаки

Ранее сообщалось, что жительница Калуги ударила бутылкой коньяка по голове собаку покупательницы в местном продуктовом магазине. Как сообщал Telegram-канал Mash, женщине не понравилось присутствие животного в магазине. Ее разыскивает полиция.