При столкновении мопеда и грузовика под Саратовом погибла школьница В селе Перелюб в Саратовской области при столкновении мопеда и грузовика погибла школьница

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смертельное ДТП произошло в райцентре Перелюб Саратовской области, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД. Столкнулись мопед и грузовой автомобиль «Газель».

В результате аварии 14-летняя водитель мопеда скончалась на месте, а 15-летняя пассажирка была госпитализирована с серьезными травмами. Столкновение произошло на пересечении улиц Советской и Чкаловской около 19:40 местного времени (18:40 мск). Водителем грузовика был мужчина 1998 года рождения.

Министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил в своем Telegram-канале, что 15-летняя девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести с диагнозом «черепно-мозговая травма, множественные переломы костей правой голени».

Следственный комитет региона начал проверку по факту ДТП, а прокуратура взяла на контроль ход и результаты этой проверки.

Ранее в Краснодарском крае легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла 72-летняя женщина, еще два человека пострадали.

До этого в Ивановской области столкнулись грузовой автомобиль КамАЗ и автобус Mercedes-Benz Sprinter. Погибли водитель автобуса и два пассажира. Еще четыре человека получили травмы, их доставили в больницу.