Правительство Дагестана ушло в отставку

https://static.news.ru/photo/4e36da72-2e2c-11eb-aefd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Костин/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов подписал указ об отставке регионального правительства.

Все члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового регионального кабмина, пишет РИА «Дагестан».

Текущий состав правительства был сформирован в 2018 году, председателем кабмина был назначен Артём Здунов, который 18 ноября 2020 года получил назначение врио главы Республики Мордовия.

Обязанности председателя правительства временно возьмёт на себя бывший руководитель территориального управления Росимущества в Дагестане Абдулпатах Амирханов.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Мордовии Владимир Волков подал президенту России Владимиру Путину прошение об отставке. Сам он своё решение объяснил тем, что необходимо давать дорогу молодым.