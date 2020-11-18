Глава Мордовии Владимир Волков подал в отставку

https://static.news.ru/photo/95819a88-2987-11eb-ae38-fa163e074e61_660.jpg Владимир Волков Фото: kremlin.ru

Глава Мордовии Владимир Волков подал президенту России Владимиру Путину прошение об отставке.

Своё решение губернатор объяснил тем, что необходимо давать дорогу молодым.

Работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. Я отдавался этому делу всей душой, всеми силами. Нам с вами удалось многое сделать для развития родной республики — в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере, — говорится в обращении Волкова на сайте региональной администрации.

Он подчеркнул, что время идёт, нужно давать дорогу молодым. Губернатор поблагодарил всех жителей Мордовии, товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике.

Ранее глава Белгородской области Евгений Савченко подал в отставку. Об этом он рассказал 17 сентября на закрытом совещании в областном правительстве. Решение об уходе Савченко принял в связи с избранием на пост депутата Белгородской областной думы, писал NEWS.ru.