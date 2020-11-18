Глава Мордовии Владимир Волков подал в отставку

Глава Мордовии Владимир Волков подал президенту России Владимиру Путину прошение об отставке.
Своё решение губернатор объяснил тем, что необходимо давать дорогу молодым.
Работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. Я отдавался этому делу всей душой, всеми силами. Нам с вами удалось многое сделать для развития родной республики — в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере, — говорится в обращении Волкова на сайте региональной администрации.
Он подчеркнул, что время идёт, нужно давать дорогу молодым. Губернатор поблагодарил всех жителей Мордовии, товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике.
Ранее глава Белгородской области Евгений Савченко подал в отставку. Об этом он рассказал 17 сентября на закрытом совещании в областном правительстве. Решение об уходе Савченко принял в связи с избранием на пост депутата Белгородской областной думы, писал NEWS.ru.