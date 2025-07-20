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20 июля 2025 в 00:48

Пожар на горе Машук охватил тысячу метров по фронту

МЧС РФ: пятигорские пожарные тушат возгорание на горе Машук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пятигорске пожарные подразделения продолжают борьбу с возгоранием на западном склоне горы Машук. По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, площадь пожара составляет около тысячи метров по фронту.

Западный склон горы Машук. По предварительной информации, происходит горение сухой растительности на тысячу метров по фронту, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

На месте происшествия работают 21 спасатель и шесть единиц специальной техники. Причина возгорания и возможный ущерб устанавливаются. Ведомство подчеркивает, что угрозы населенным пунктам и туристическим объектам в настоящее время нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб.

Ранее стало известно, что в поселке Пинеровка Саратовской области 17-летние юноши едва не погибли из-за неисправного холодильника, который вызвал пожар в помещении. Сотрудники регионального управления МЧС уточнили, что возгорание произошло на веранде дома. Пострадавших подростков госпитализировали с ожогами конечностей и отравлением продуктами горения.

До этого в Абакане электросамокат загорелся во время зарядки в квартире. 49-летний хозяин устройства получил ожоги 90% тела. Он был экстренно госпитализирован.

МЧС РФ
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Ставропольский край
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