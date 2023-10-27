Появились кадры с места гибели рабочих, которых завалило землей

Фото: t.me/gsuskrf_spb

Три человека погибли при строительных работах в Санкт-Петербурге, сообщил региональный СК в Telegram-канале. По его данным, трагедия произошла из-за обрушения грунта, то есть люди, находящиеся в траншее, были заживо погребены.

27 октября 2023 года при производстве строительных работ на Шафировском проспекте в Санкт-Петербурге в результате обрушения грунта в траншее погибли трое рабочих, — уточнили в СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. На месте происшествия работают правоохранители, ведется опрос очевидцев. Также будут назначены экспертизы и другие следственные мероприятия, которое помогут выяснить все обстоятельства смертельного происшествия.

Ранее один человек погиб в результате обрушения кровли в шахте на Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае. Во время инцидента в шахте находились 83 человека. Обрушение произошло на глубине 400 метров.

До этого в Дагестане обрушился первый этаж недостроенного дома, два человека оказались под завалами. ЧП произошло во время строительства магазина в Карабудахкенте.