Два человека оказались под завалами при обрушении дома в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане обрушился недостроенный дом, два человека оказались под завалами, сообщает Telegram-канал Mash Gor. ЧП произошло во время строительства магазина в Карабудахкенте, уточняет канал.

По данным Mash Gor, обрушился первый этаж строения. По предварительным данным, под металлоконструкциями находятся двое рабочих, местные жители пытаются их вызволить. Спасатели едут к месту ЧП.

Ранее в городской усадьбе «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» в центре Москвы обрушились перекрытия. В результате ЧП от полученных травм скончался рабочий.

В августе 2022 года рабочий погиб после обрушения стены старого дома на юго-востоке Москвы. Трагедия произошла во время демонтажа на улице Крутицкий Вал. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ремонте.

В мае на строительной площадке на Шелепихинской набережной в Москве на двоих рабочих упали газобетонные блоки. Один из них скончался на месте от полученных травм, другого госпитализировали.

Ранее в египетском городе Александрия в районе Сиди-Бешр произошло обрушение 13-этажного дома. Под завалами оказались люди и несколько припаркованных автомобилей. Губернатор штата Александрия Мухаммад аль-Шариф заявил, что здание было разорвано на части «вертикальным расколом».