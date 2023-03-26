Пострадавшим при взрыве беспилотника под Тулой выплатят компенсации Власти Тульской области выплатят пострадавшим при взрыве беспилотника по 100 тысяч рублей

Фото: Petr Chernov/Russian Look/Global Look Press

Пострадавшие при взрыве беспилотного летательного аппарата в городе Киреевске Тульской области получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве региона. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Алексей Дюмин во время заседания оперативного штаба по ликвидации последствий взрыва.

Людям, получившим ранения, выплатят по 100 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Также губернатор поручил в кратчайшие сроки провести обследование поврежденных помещений и определить целесообразность и возможность восстановления домов. Нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до 1 млн рублей. Кроме того, при необходимости должно быть обеспечено размещение людей в пункты временного пребывания.

В воскресенье, 26 марта, в Министерстве обороны РФ сообщили, что Киев предпринял попытку атаковать беспилотным летательным аппаратом Ту-141 «Стриж» в ударном исполнении. Система навигации беспилотника была выведена из строя комплексом РЭБ «Поле-21», дислоцированном в Тульской области. Аппарат упал в районе города Киреевска.

По уточненной информации, вследствие ЧП частично пострадали 10 частных домов, в шести многоквартирных домах были выбиты стекла в подъездах. Три человека получили легкие ранения, им незамедлительно оказали медицинскую помощь. В настоящий момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.