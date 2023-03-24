Квадрокоптер ВСУ сбили в граничащем с Украиной регионе России SHOT: квадрокоптер ВСУ сбили в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что квадрокоптер Вооруженных сил Украины сбили в небе над Белгородской областью. По информации канала, в результате падения БПЛА произошел взрыв.

По сведениям SHOT, беспилотник заметили накануне около шести вечера, квадрокоптер залетел в район села Журавлёвка со стороны Украины, где его подорвали средствами радиоэлектронной борьбы. Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее в Сети появились кадры последствий удара, связанного с поражением БПЛА в небе над Джанкоем 20 марта. На записи виден дом, разрушенный после прилета обломков — у него повреждены крыша, стены, веранда. На дереве, стоящем неподалеку от постройки, висят обломки дрона.

Беспилотники были сбиты российскими системами ПВО вечером 20 марта. Обломки одного из дронов ВСУ упали среди жилых домов, а недалеко от крушения БПЛА, около школы № 7, наблюдались проблемы с электричеством. СМИ сообщали, что целью украинских БПЛА стал джанкойский техникум — в учебном заведении и общежитии выбило большинство стекол, а всех студентов эвакуировали.