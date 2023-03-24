ВС России лишили ВСУ дронов ударом по ангару в Одесской области Конашенков: ВС России уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ в Одесской области

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России уничтожили в районе Сухого Лимана Одесской области ангар с беспилотными летательными аппаратами украинской армии, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов подразделений наемников «Иностранный легион».

В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ, — сказал Конашенков.

В военном ведомстве добавили, что российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили 18 украинских беспилотников и три ракеты РСЗО HIMARS.

Конашенков также указал, что группировка ВС РФ «Центр» на Красно-Лиманском направлении уничтожила за сутки до 125 украинских военных и четыре единицы техники, а огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и Новомихайловки в ДНР, а также Луговского и Щербаков в Запорожской области.

Ранее в Минобороны сообщали, что за сутки уничтожены более 400 бойцов ВСУ. По словам Конашенкова, наибольшие потери Киев потерпел на Донецком направлении — около 160 военнослужащих. В том числе истребительной авиацией ВКС России в Никаноровке под Донецком был сбит самолет Су-25 ВСУ. Также в ДНР, Запорожье и Херсонской области уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.