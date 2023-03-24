Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что в Курской области перехвачен беспилотник с боеприпасом, который летел в сторону позиций российских пограничников. Канал сообщает, что дрон сбили и на земле уничтожили. Минобороны информацию не комментировало.
Дополнительные подробности не приводятся.
Ранее Вооруженные силы России уничтожили в районе Сухого Лимана Одесской области ангар с беспилотными летательными аппаратами украинской армии. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов подразделений наемников «Иностранного легиона».
Военнослужащие Черноморского флота Марина Фалеева и Татьяна Целуйко ранее рассказали, как утром 22 марта обнаружили и уничтожили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать объекты в Севастополе. По словам девушек-военных, дроны ВСУ, которые они заметили над водой, не были распознаны аппаратурой. Фалеева и Целуйко открыли по летательным аппаратам огонь, в результате им удалось сбить два из трех БПЛА. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества девушкам.