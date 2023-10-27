Полиция задержала мужчину с ружьем, бродившего под Вологдой

В Вологодском округе сотрудники уголовного розыска задержали Семена К., бродившего с ружьем по окрестностям деревень, сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД. Мужчина подозревается в хищении оружия.

Судимого 43-летнего мужчину задержали после суток оперативно-разыскных мероприятий. Информации о том, где и при каких обстоятельствах — пока нет.

Накануне, 26 октября, он был в гостях у сестры, у которой и забрал ружье с патронами. Подозреваемый угрожал родственнице ножом и похожим на гранату предметом. После его ухода она позвонила в полицию и рассказала о произошедшем.

Сообщалось, что жители нескольких деревень под Вологдой не выходили из домов из-за страха перед мужчиной с ружьем. Из-за происшествия меры безопасности в детсадах и школах округа усилили. Подозреваемого видели в окрестностях населенных пунктов, однако 26 октября полиция гражданина так и не поймала. А отделениях заявляли, что у них не хватает для этого сотрудников.

23 сентября в Вологде мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался угнать пассажирский теплоход «Персей». Известно, что угонщик — уроженец города Мурманска. На него завели уголовное дело за попытку угона водного транспорта — мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.