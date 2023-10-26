Жители деревень под Вологдой боятся мужчину с ружьем, бегающего от полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители нескольких деревень под Вологдой не выходят из домов из-за страха перед мужчиной с ружьем, сообщает Telegram-канал Baza. Его видели в окрестностях населенных пунктов, однако полиция гражданина так и не поймала. По данным канала, в отделениях заявляют, что у них не хватает для этого сотрудников.

Разыскиваемому мужчине 43 года. По информации канала, недавно он был в гостях у сестры, у которой и забрал ружье с патронами. Подозреваемый угрожал родственнице ножом и гранатой. После его ухода она позвонила в полицию и рассказала о произошедшем.

В публикации говорится, что у мужчины не судимостей. За время своих странствий он ни разу не нападал на жителей деревень. Несмотря на это, его образ все равно вселяет в них страх. В поселках продолжают функционировать все школы, однако детей не отпускают домой без родителей.

Жителей Шабровского Свердловской области тем временем терроризирует односельчанин, вернувшийся из зоны спецоперации. Мужчина уже разгромил продуктовый магазин и теплицы в садах. Известно, что гражданин отбывал срок за убийство, но вступил в ряды ЧВК «Вагнер». Там он получил ранение, после чего вернулся домой.