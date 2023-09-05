Российский поселок терроризирует вернувшийся с СВО зек Е1.ru: вернувшийся с СВО заключенный разгромил теплицы под Екатеринбургом

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Шабровском Свердловской области заключенный, вернувшийся с СВО, назвал себя героем и терроризирует односельчан, сообщили порталу Е1.ru местные жители. Отмечается, что он разгромил продуктовый магазин и теплицы в садах.

Односельчане пояснили, что мужчина отбывал заключение за убийство, но вступил в ряды ЧВК и отправился из колонии в зону боевых действий. Там он получил ранение и вернулся на лечение в родной поселок.

Одна из жительниц Шабровского отметила, что мужчина не покончил с криминальной деятельностью. Она наблюдала, как участник СВО бегал по улице с ножом и угрожал людям. Кроме того, он разгромил теплицы, а также местный продуктовый магазин. Охраннику пришлось скрутить его и приковать наручниками к перилам до приезда полиции.

В конце мая Telegram-канал Baza сообщил об убийстве бойца ЧВК «Вагнер» в Иркутской области во время празднования его возвращения из зоны боевых действий на Украине. По данным канала, вагнеровец Юрий был застрелен. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее E1.RU сообщал о гибели в зоне спецоперации на Украине 33-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Руслана А., ранее осужденного за убийство. По информации портала, он был убит 2 декабря в Луганской Народной Республике. Похороны вагнеровца состоялись 11 февраля.